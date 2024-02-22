Таможня Финляндии расследует более 700 случаев нарушения антироссийских санкций

Таможня Финляндии за последние два года начала более 740 предварительных расследований, которые связаны с нарушением антироссийских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В пресс-службе таможни сообщили, что контроль Финляндии за соблюдением санкций дал свои результаты. Всего было выявлено 29 тысяч нарушений при перевозке товаров, проведено 2800 целевых проверок и начато 740 предварительных расследований.

Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил, что санкции продолжают совершенствовать, в частности, чтобы закрыть лазейки для обхода ограничений.

"В рамках таможенного надзора мы выявили несколько попыток обхода санкций, когда, например, использовались поддельные таможенные документы или были попытки скрыть структуру собственности компаний и реальные пункты назначения грузов", - рассказал Ракшит.

По его словам, после закрытия границы товарооборот между двумя странами переместился на железнодорожный КПП "Вайниккала" и в порты южной Финляндии. Он также отметил, что таможенники уделают особое внимание попыткам обойти санкции на этих маршрутах.

Закрытие границ Финляндии с Россией

Напомним, 30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу снова пришлось закрыть.

Стоит отметить, что премьер Финляндии Петтери Орпо отверг возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не разрешилась.

Недавно правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.