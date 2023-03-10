RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Таможня Финляндии сообщила о рекордном количестве нарушений санкции против РФ

Фото: Таможня Финляндии сообщила о рекордном количестве нарушений санкции против РФ (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество таможенных правонарушений в Финляндии достигло своего пика из-за попыток обойти действующие санкции против России. Это привело к нарушениям регулирования и изъятия наркотических веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя таможни Финляндии Ханна Синконена, о котором пишет Helsinki Times.

В 2022 году было выявлено 6482 таможенных правонарушений, что на 1000 больше чем в предыдущем году.

"Большинство наркотиков были обнаружены в коммерческом трафике и заказаны онлайн через сайты даркнета и дискуссионные группы", - говорится в сообщении.

По словам Синкконена, социальный эффект от предотвращения преступности таможенной службой превысил 100 миллионов евро, при этом большинство нарушений связано с санкциями против России и Беларуси.

"Крайне важно продолжать обеспечивать соблюдение правил и бороться с незаконной торговлей наркотическими веществами и лекарствами, чтобы предотвратить дальнейший вред обществу. Реакция финской таможни на эти вызовы была впечатляющей и сотрудничество между местными и международными властями имеет жизненно важное значение для обеспечения общественной безопасности",- добавил представитель таможни.

Напомним, что неоднократно разговаривавший с российским президентом президент Финляндии Саули Ниинисте, которого за это называли "шептуном Путина", больше не видит в этом положительных сторон.

Финляндия предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в сфере развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииВойна в Украине