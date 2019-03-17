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Тимошенко на десятитисячному мітингу в Сєверодонецьку закликала до єдності

Новини » Вибори 2019    17.03.2019 - 18:38
Тимошенко на десятитисячному мітингу в Сєверодонецьку закликала до єдності
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко заявила про важливість досягнення миру

Юлія Тимошенко стала першим кандидатом в президенти, яка провела зустріч із громадою на центральній площі адміністративного центру Луганської області. Поспілкуватися з лідером "Батьківщини" прийшло близько 10 000 мешканців Сєверодонецька, повідомляє прес-служба партії.

Усі вони підтримали бажання Юлії Тимошенко бути частиною єдиного народу, який ніхто не розділить.

«Якщо так станеться і вибори добре закінчаться, я ніколи не допущу, щоб нас, єдиний український народ, ділив хтось на схід і захід, за мовою, релігією, політикою. Щоразу на кожних виборах нас намагалися розвести по різні сторони барикад», – зауважила вона і додала, що після того горя, яке пережили люди, сьогодні всім треба міцно обійнятися.

Тимошенко на десятитисячному мітингу в Сєверодонецьку закликала до єдності

Кандидат у президенти наголосила, для України вкрай важливо побудувати переговорний процес і досягнути миру тим шляхом,  який більше не знищить жодне життя, не принизить жодну родину і не вижене її з власної оселі.

Саме тому після вибрів, переконана Юлія Тимошенко, треба негайно починати новий сильний переговорний процес, який базується на підписаному у 1994 році Будапештському меморандумі, коли наша країна відмовилася від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордон. Він підписаний ключовими країнами світу. І перший крок нового президента – зібрати за одним столом лідерів країн-підписантів.

«Останнім часом я маю розмови зі всіма лідерами ключових країн. Я з ним добре знайома і можу з ними говорити без посередників, без спеціальних процедур. Я говорю про те, щоб після виборів ми сіли за стіл переговорів і домовилися про мир. І мир буде. Я знаю настрої кожного президента, який давав нам гарантії, знаю настрої їхніх команд і народів. Мир буде», – запевнила вона.

 

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