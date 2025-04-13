Пошлины Трампа: в США готовятся к шоку на автомобильном рынке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Несмотря на снижение тарифной ставки до 10%, пошлины на импорт автомобилей в США остаются на уровне 25%.

Согласно аналитическим отчетам с Wall Street и профильных экспертов отрасли, ожидается снижение объемов продаж транспортных средств на миллионы единиц, рост цен как на новые, так и на подержанные авто, а также увеличение расходов автопроизводителей более чем на 100 млрд долларов.

"Мы наблюдаем структурную трансформацию, вызванную политическими решениями, которая, вероятно, будет долговременной. Этот год может стать самым значимым в истории автомобильной промышленности - не только из-за непосредственного давления на расходы, но и потому, что он заставляет к фундаментальным изменениям в том, как и где строится отрасль", - рассказал CNBC Феликс Штельмазек, руководитель глобального направления автомобильной и мобильной индустрии в Boston Consulting Group (BCG).

По прогнозам BCG, тарифы ежегодно будут увеличивать расходы отрасли на от 110 млрд до 160 млрд долларов. Это может повлиять на 20% доходов на рынке новых авто в США, повышая себестоимость как для американских, так и для иностранных автопроизводителей.

По оценке Центра автомобильных исследований в штате Мичиган, расходы автопроизводителей в США вырастут на 107,7 млрд долларов. Из них 41,9 млрд долларов - для детройтских компаний General Motors, Ford Motor и Stellantis (материнская компания Chrysler).

Оба исследования учитывают 25% пошлины на импортные автомобили, введенные президентом Трампом 3 апреля, а также аналогичные пошлины на автозапчасти, которые должны вступить в силу до 3 мая.

Аналитики считают, что хотя часть роста расходов автопроизводители и поставщики смогут покрыть самостоятельно, остальное будет переложено на американских потребителей и это может привести к падению объемов продаж.

"Мы считаем, что предложенные тарифы повысят стоимость как импорта, так и производства автомобилей в США в среднем как минимум на низкий или средний однозначный уровень в тысячах долларов. Мы считаем, что автомобильной промышленности будет трудно полностью переложить это на потребителей, особенно на фоне смягчения потребительского спроса в целом", - отметил в отчете для инвесторов аналитик Goldman Sachs Марк Делани.

Компания прогнозирует, что средние цены на новые автомобили в США вырастут примерно на 2000-4000 долларов в течение следующих 6-12 месяцев, из-за покрытия новых тарифных расходов.

Реакции производителей и двухмесячный запас

Производители автомобилей реагируют на тарифы по-разному. Компании с преимущественно внутренним производством, такие как Ford и Stellantis, объявили временные скидки для работников, а британская Jaguar Land Rover прекратила поставки в США. Hyundai Motor сообщила, что не будет повышать цены как минимум в течение двух месяцев для снижения беспокойства потребителей.

В апреле потребительские настроения выросли даже хуже, чем ожидалось - по данным опроса Мичиганского университета, ожидаемый уровень инфляции достиг самого высокого показателя с 1981 года.

По словам вице-президента по аналитике автоинститута Telemetry Сэма Абуэльсамида, многие автопроизводители имеют как минимум двухмесячный запас автомобилей, не подпадающих под новые пошлины. Это позволит продавать их без повышения цен в течение двух месяцев.

По прогнозам Telemetry, новые затраты на производство, детали и другие компоненты, приведут к уменьшению объемов продаж более чем на 2 млн единиц ежегодно в США и Канаде, что повлечет общий эффект "домино" для экономики.

"Сокращение продаж на несколько миллионов единиц будет иметь широкое экономическое влияние. Это обусловлено повышением цен не только на автомобили, но и на все остальное... что ограничит покупательную способность людей", - отметил Абуэльсамид.

Что и на сколько подорожает

Доступность новых и подержанных авто уже несколько лет является острой проблемой. По данным Cox Automotive, средняя цена нового автомобиля составляет почти 50 тысяч долларов. Это не учитывает расходов на финансирование, которые в последние годы значительно выросли из-за антикризисных мер.

По данным компании Cox Automotive, ставки автокредитов остаются на самом высоком уровне за десятилетие - более 9,64% для новых авто и почти 15% для подержанных.

"Мы ожидаем уменьшение скидок, а затем стремительный рост цен, по мере переноса пошлин на покупателей и сокращения предложения. Это подтолкнет цены на все типы новых авто. В долгосрочной перспективе мы ожидаем снижения объемов производства и продаж, рост цен на недавно подержанные авто и вывод с рынка отдельных моделей", - заявил главный экономист Cox Automotive Джонатан Смоук.

По оценке Cox Automotive, прогнозируемый рост цен будет зависеть от типа авто: