За мгновение до сирены: Леброн сравнялся с Брайантом, спасая "Лейкерс" в фантастической атаке (видео)

Команда, за которую в том числе выступает и украинский центровой Алексей Лень, играла на выезде против одного из лидеров Восточной конференции - "Индианы".

В заключительной четверти лидерство в матче менялось пять раз: "Лейкерс" трижды теряли преимущество и за три секунды до финальной сирены уступали - 118:119. В последней атаке Дончич попытался пройти под кольцо, но его бросок оказался неточным. Мяч отскочил к Леброну, который за 0,2 секунды до завершения встречи точным броском принес своей команде победу - 120:119.

Благодаря этому гейм-виннеру Джеймс сравнялся с Коби Брайантом и Джо Джонсоном по количеству решающих бросков перед сиреной в истории НБА - у всех по восемь. Лидером по этому показателю остается Майкл Джордан, в активе которого девять подобных моментов.

После игры американский баскетболист объяснил, почему изначально не отреагировал эмоционально на свой победный бросок.

"Честно говоря, я просто пытался понять, успел ли выпустить мяч вовремя. Но когда показали повтор, это меня действительно порадовало", - цитирует Джеймса ESPN.

Украинский центровой "Лейкерс" Лень провел матч на скамейке запасных. Калифорнийцы смогли прервать серию из трех поражений подряд. В таблице Западной конференции НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" занимает пятое место, имея 44 победы в 72 матчах.