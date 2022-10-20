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За месяц ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Наши военные продолжают защищать украинское небо, каждый день уничтожая воздушные цели российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"В течение месяца сбито 233 Shahed-136 и десятки ракет. Только за сегодня (19 октября - ред.) и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 - сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг", - отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с представителями посольств Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании, на которой обсудили усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

"Работаем для того, чтобы обеспечить полную безопасность украинскому небу", - добавил президент.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины