За месяц ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага, - Зеленский

Наши военные продолжают защищать украинское небо, каждый день уничтожая воздушные цели российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"В течение месяца сбито 233 Shahed-136 и десятки ракет. Только за сегодня (19 октября - ред.) и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 - сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг", - отметил глава государства.
Зеленский рассказал, что руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с представителями посольств Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании, на которой обсудили усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
"Работаем для того, чтобы обеспечить полную безопасность украинскому небу", - добавил президент.
Напомним, Алексей Арестович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.
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