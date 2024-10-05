Месяц до выборов в США. Какие рейтинги у Трампа и Харрис и что они готовят друг против друга

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До выборов президента США остается ровно месяц. Произошедших во время предвыборной кампании драматических поворотов уже хватит на остросюжетный блокбастер. Вероятно, это еще не конец, ведь команды обоих кандидатов, Дональда Трампа и Камалы Харрис, приберегают самое интересное на сам конец.

Рейтинги кандидатов

В целом по США рейтинги кандидатов фактически сравнялись. Опрос Emerson College от 2 октября показывает, что 50% избирателей поддерживают Камалу Харрис, в то время как 48% Дональда Трампа. Один процент поддерживает кого-то другого, а еще один – не определились.

Опросы по ключевым "шатким" штатам так же свидетельствуют равенство в пределах статистической погрешности.

По опросу The New York Times/Siena College в Мичигане Харрис получает 48%, Трамп – 47%.

В Висконсине Харрис опережает Трампа на 2 пункта с результатом 49% против 47%.

По данным опроса Fox News, в Пенсильвании оба кандидата получают по 49% голосов.

В Северной Каролине Трамп опережает Харрис с минимальным отрывом – 50% против 49%.

При этом большинство порталов, которые на основе соцопросов указывают общие шансы кандидатов на победу, пока отдают небольшой перевес Харрис.

Стратегия кандидатов

Стратегии обоих кандидатов ярко проявились в ходе их дебатов 10 сентября. Харрис сосредоточилась на эмоции радости, чтобы показать себя новой, привлекательной политической фигурой. В то же время она дистанцировалась от провалов действующей администрации и подчеркивала недостатки оппонента. Трамп, в свою очередь, делал ставку на эмоцию гнева и критиковал Харрис за провалы в должности вице-президента и непоследовательность месседжей, ведь по многим вопросам она изменила мнение на противоположное.

Все эти нарративы в целом сохраняются. В то же время оба кандидата продолжают разъезжать по городам и городкам США и делать ставку на свои коронные темы.

Трамп по-прежнему эксплуатирует проблемы нелегальной миграции и экономики. Так же он пытается привлечь еще не определившихся избирателей - представителей среднего класса и чернокожих в "шатких" штатах "Голубой стены" – Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Чтобы убедить их, Трамп выступил в Newsweek с программной статьей о новом американском индустриализме.

Ключевые инструменты, которые он предлагает - протекционизм, налоговые льготы для производителей на территории США, отказ иностранцам в покупке стратегических предприятий, господдержка инвестиций в технологическое лидерство, резкое сокращение миграции, поскольку мигранты забирают рабочие места, в том числе чернокожих и латиноамериканцев.

В шатких штатах "Солнечного пояса" – Неваде, Аризоне и Джорджии – в дополнение к экономике Трамп и дальше делает акцент на нелегальной миграции. Главный его месседж можно описать как: "нелегальные мигранты забирают работу у латиноамериканцев, переехавших в США легально". По опросу, уровень поддержки Трампа среди испаноязычных составляет около 40%. Это уже больше, чем он получил от группы избирателей в 2020 году. Тогда за Трампа проголосовали 33% испаноязычных.

Харрис по-прежнему использует темы абортов и важности демократии, делает ставку также на мобилизацию меньшинств. И опять-таки, она представила детальную экономическую программу для еще не определившихся избирателей.

План под названием "Новый путь развития для среднего класса" на 82 страницах в значительной степени конкретизирует политику, о которой Харрис уже упоминала во время предвыборной кампании. Он предусматривает ряд налоговых льгот – новые собственники малого бизнеса получают отчисления в размере 50 тыс. дол. США. Те, кто впервые покупает жилье, получают прибавку на 25 тыс. дол., молодые родители получат 6 тыс. дол. первый год жизни своего ребенка.

Промышленная политика Байдена по изменению парадигмы экономики будет продолжена, но в основном с использованием имеющихся средств, уже выделенных Конгрессом в последние годы. Она предусматривает налоговые кредиты для стратегических отраслей, таких как биотехнологии и авиакосмическая промышленность, оплаченные за счет повышения ставки корпоративного налога.

В то же время команда Харрис все еще ограничивает доступ медиа к кандидату. За время кампании она дала считанные интервью, хотя активно выступает на митингах.

Дебаты вице-президентов

1 октября состоялись уже вторые дебаты, но в этот раз между кандидатами в вице-президенты США Тимом Уолзом и Джей Ди Венсом. В отличие от прений Трампа и Харрис, на этот раз кандидаты проявили тактичность.

По традиции дебаты вице-президентов преимущественно фокусируются на внутренних вопросах. Миграция, экономика, аборты, а также проблема стрельбы в школах – это то, о чем дискутировали оба кандидата. Причем делали они это в дружеской атмосфере, почти не критикуя друг друга. Вместо этого и Вэнс, и Уолз атаковали непосредственно Харрис и Трампа.

Джей Ди Венс и Тим Уолз во время дебатов (фото: Getty Images)

Тему Украины на дебатах не поднимали, хотя обоим спикерам было что сказать. Ранее Венс сделал несколько резких заявлений в адрес Украины и даже представил свою версию "мирного плана", что, по сути, означает капитуляцию Украины. В то же время команда Харрис более сдержанна в заявлениях, что проявилось в ходе недавнего визита президента Украины в США.

Хотя наиболее заметную работу над ошибками провела команда республиканцев, оба участника дебатов делали упор на вопросы, в которых они сильны. Поэтому по опросам сразу после дебатов 42% заявили, что считают победителем Венса, 41% – Уолза. 17% заявили о ничьей. 60% заявили, что Уолз был готов к дебатам, 55% высказались аналогично относительно Венса.

По мнению зрителей, Вэнс лучше говорил об экономике (51% против 49%) и иммиграции (52% против 48%). Уолз – об абортах (62% против 38%) и здравоохранении (59% против 41%). Ответы кандидатов на вопросы по ситуации на Ближнем Востоке удовлетворили одинаковое количество зрителей.

В общей сложности, 42% отдали победу Венсу и 41% – Уолзу. Демократ после дебатов прибавил 8% рейтинга , республиканец же уменьшил свой антирейтинг с 54% до 47% .

Главный итог дебатов – начало превращения Джей Ди Венса из радикала в умеренного кандидата в глазах электората.

Октябрьские сюрпризы

В истории выборов в США в последний месяц перед голосованием регулярно случаются события, существенно влияющие на результат выборов: и "домашние заготовки" кандидатов и "черные лебеди" из объективной реальности. Уже сейчас, по крайней мере, два события претендуют или претендовали на то, чтобы стать такими сюрпризами.

Одна из них началась 1 октября. Докеры в портах восточного побережья США объявили самую большую за 50 лет забастовку с требованием повысить заработную плату. Если бы она затянулась, это могло бы привести к проблемам времен коронавируса: пустые полки в магазинах, убытки экспортеров и скачок цен. Через заблокированные пикетчиками порты в США поступает около 50% продовольственного импорта. Однако 4 октября с докерами удалось договориться о прекращении забастовки.

Другое событие связано с Ближним Востоком. 23 сентября Израиль начал масштабную военную операцию против Хезболлы в ответ на постоянные обстрелы. В начале октября началась наземная фаза операции на территории Ливана, ответный спонсор "Хезболлы" Иран совершил ракетную атаку на Израиль, что увеличило риск начала масштабной войны между Израилем и Ираном.

Это ставит под удар военные базы США по всему региону . Кроме того, в отражении атаки на Израиль помогали американские военные. Администрация Байдена четко заявляет, что будет защищать Израиль, однако это деморализует арабских избирателей, компактно проживающих в "шатких" штатах Мичиган и Джорджия.

К тому же можно ожидать, что команды обоих кандидатов в последний месяц перед выборами вытянут свои заготовки, чтобы завоевать тех немногих не определившихся избирателей, а также максимально увеличить явку "своих" избирателей.



