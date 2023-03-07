За месяц ДТЭК вдвое увеличил производство электроэнергии из солнца

"Компания ДТЭК ВИЭ увеличила вдвое объемы генерации электроэнергии на солнечных станциях с 18,5 млн кВт-ч в январе до 35,2 млн кВт-ч в феврале текущего года. Это эквивалент месячного потребления электроэнергии для более 200 тыс. домохозяйств", - говорится в сообщении. в нем.

Отмечается, что рост производства электроэнергии связан с увеличением продолжительности светового дня и обеспечением эффективной работы энергогенерирующего оборудования станций специалистами ДТЭК ВИЭ.

Это в совокупности способствовало тому, что большинство дней февраля по сравнению с январем в энергосистеме почти не наблюдался дефицит генерирующих мощностей и это позволяло операторам системы распределения минимизировать или вообще отказаться от отключений электроэнергии для населения.

"Общая мощность наших солнечных электростанций составляет 450 МВт и они обеспечивают страну собственной чистой энергией. Мы уверены, что зеленая энергетика Украины помогла решить проблему дефицита генерации в феврале. Ожидаем, что более активная работа солнечной и ветровой генерации весной снизит нагрузку на ТЭС которым нужно проводить ремонты, а также высвободит потенциал для возобновления экспорта электроэнергии государством", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК ВДЭ" Александр Селищев.

Напомним, в январе ДТЭК ВИЭ начал возобновлять генерацию электроэнергии на Трифоновской СЭС после ее деоккупации.