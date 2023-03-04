Местами снег, но днем до 10 тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

В воскресенье, 5 марта, в Украине ожидается снег: ночью - в западных и северных областях, днем - в Карпатах. При этом, несмотря на мороз ночью, днем температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Как сообщалось, в субботу, 4 марта, в Киеве в течение дня сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы, как себя вести в такую погоду.

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