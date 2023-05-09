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Дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (pixabay)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 10 мая, в Украине преимущественно без осадков, однако кое-где возможны кратковременные дожди и сильные заморозки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с пояснениями.

В восточных и юго-восточных регионах, днем и Одесской области небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 1-6 градусов тепла, в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0-5 градусов, в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов. Температура днем 10-15°, в Закарпатье 15-20°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются.

Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозка 0-5°; температура днем 10-15 ° тепла. В Киеве ночью 3-5° тепла; днем 12-14°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, вчера в Карпатах насыпало снега, температура опустилась до -4°С.

Кроме того, украинцам советуют не ходить в горы из-за значительной опасности.

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