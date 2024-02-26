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Местами дожди и шквалы, а на западе до +16: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня местами дожди и ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 26 февраля, будет с дождями и ветром, но осадки ожидаются лишь местами в некоторых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В большинстве западных и северных областей ожидаются небольшие дожди. Также осадки могут накрыть Винницкую область. На остальной территории страны будет сухо.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, в восточных, юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей +5 +10 градусов, на востоке +1 +6, а на западе ожидается до +16.

Ночью столбики термометров ночью покажут от 0 до +5, в восточных областях -5, а в западных до +8.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно, но с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +6 до +8, а ночью +2 +4 градуса.

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

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