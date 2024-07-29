ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Местами дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Понедельник 29 июля 2024 13:40
UA EN RU
Местами дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 30 июля, в Украине местами прогнозируются дожди с грозами. При этом ожидается сильный ветер.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Завтра в Украине ожидается комфортная температура воздуха: днем +22 до +28 градусов, а на юге - +26 до +29 градусов.

Погода будет преимущественно сухой, за исключением северных областей, где возможны дожди с грозами, а также местами в центральных регионах и в Харьковской области.

Вторник принесет сильный ветер, который достигнет штормовых порывов до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве 30 июля ожидается интересная погода: сильный северо-западный ветер, магнитные бури, периодический дождь с грозой и температура +24 градуса.

В течение недели осадков будет немного, температура будет держаться в пределах +25 до +29 градусов, на юге и юго-востоке - от +28 до +33 градусов.

Детальнее о погоде этой недели - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
DAILY
Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии