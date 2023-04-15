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Местами дожди, но до +20 градусов: прогноз погоды на Пасху

Фото: синоптики дали прогноз погоды на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Пасху, 16 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют дожди. При этом в Крыму и Закарпатье прогреет до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине облачно с прояснениями.

В западных, Одесской и Николаевской областях, а ночью и в большинстве северных и центральных регионов небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла; днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, в трех областях Украины произошли масштабные подтопления.

Так, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

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