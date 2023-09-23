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Местами дождь, но до +29 днем: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня будет тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет по-осеннему теплой. В ряде областей возможны дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем кратковременные дожди ожидаются на западе нашей страны. Осадки прогнозируются во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Местами возможны грозы.

На остальной территории сухо. Утром и ночью в южной части местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут днем +24 +29 градусов, в Карпатах +18 +23 градуса.

Ночью температура опустится до +11 +16, а на побережье морей будет до +19 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, однако осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +24 +26 градусов, а ночью от +13 до +15.

 

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные.

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