"Местные" водительские права без экзаменов? В одной из стран Европы изменят правила для украинцев

Кабинет министров Украины одобрил проект важного соглашения с правительством Латвийской Республики. Речь идет о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По словам Мельничука, во время сегодняшнего заседания правительства был одобрен "проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений".
Народный депутат Алексей Гончаренко также не обошел вниманием такое решение чиновников.
"Украина и Латвия будут признавать водительские удостоверения друг друга", - подчеркнул он в своем Telegram.
Это, по его словам, означает:
Стоит отметить, что в Главном сервисном центре МВД об этой инициативе сообщили еще в октябре 2023 года.
"Сейчас водителям из Украины, которые проживают в Латвии более года, необходимо сдавать теоретический и практический экзамены, чтобы получить латвийское водительское удостоверение", - рассказали гражданам.
В ГСЦ добавили, что в будущем процедура станет значительно проще.
"После заключения соглашения обмен украинского водительского удостоверения на латвийское будет происходить без подтверждения навыков управления транспортным средством", - объяснили украинцам.
Следовательно, после того, как соглашение начнет "работать", украинцы в Латвии будут освобождены от:
"Аналогичные условия будут применяться и к гражданам Латвии, проживающим на территории Украины", - подытожили в Главном сервисном центре МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением.
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