Местное самоуправление снова хотят ограбить, - мэр Днепра

"Меня больше беспокоит то, что у нас сейчас начинается обсуждение бюджетной декларации на 2025 год. И опять же нас, местное самоуправление, хотят ограбить", - заявил он.

Филатов отметил, что местные власти достигли соглашения с президентом и правительством, подписав меморандум между местным самоуправлением и Кабинетом министров. По договору Днепр берет на себя разницу в тарифах и не поднимает тарифы для жителей города. При этом государство должно компенсировать 4% НДФЛ.

"И это очень нормально работало, не перекрывало все наши расходы, но работало. 2025 год, уважаемые наши министры подают бюджетную декларацию, где 64% (НДФЛ, который остается в местных бюджетах, - ред.) превращается в 60%. 4% где-то потеряли по дороге. Чтобы вы поняли, для Днепра это 600 млн гривен", - отметил он.

Филатов добавил, что во время общения относительно оставления у местного самоуправления так называемого военного НДФЛ, властям Днепра обещали заморозить реверсную дотацию.

"Я не буду долго объяснять, что это такое - это для выравнивания между состоятельными и несостоятельными общинами. Для Днепра, чтобы вы понимали, это два миллиарда шестьсот миллионов гривен на 2025-й год. Опять же, реверсную дотацию хотят разморозить и у нас ее изымать. Вот и посмотрите, если у Днепра заберут в 2025 году 3,2 млрд гривен, то что мы будем делать?" - заявил мэр Днепра.

При этом он добавил, что бюджет города составляет около 20 миллиардов гривен.

"Чтобы вы поняли, это же защищенные статьи в большинстве своем. Это зарплата учителям, соцработникам, врачам и тому подобное. Это тариф, в том числе на воду, который запретила поднимать НКРЭКУ. Мы фактически превратимся просто в кассу по выплате заработной платы. Весь бюджет развития будет забран. И не только у Днепра, в рамках всей страны, это миллиарды и миллиарды гривен", - заявил он.

Городской голова подчеркнул, что ограбят всех.

"Вот десять лет я уже городской голова, каждый год при принятии бюджета нас хотят ограбить. Ну вот можно оставить нас в покое?" - резюмировал он.