"Место женщины - на кухне"? В магазине мужчина атаковал девушку из-за замороженных блинов

Что известно о нападении в магазине: детали скандала

О нападении мужчины в магазине рассказала Анна Мегега - певица, преподаватель вокала и основательница продюсерского центра HOBBY HUB.

"Когда-то я шутила, что готова стать амбассадором "Галя Балувана" (украинской сети по производству и продаже замороженных домашних полуфабрикатов, - Ред.). Спасибо, вселенная, что услышала. Но я не то имела в виду", - написала она во вторник, 29 июля.

По словам продюсера, ее умение встрять в какую-то неприятность "вчера достигло апогея".

"Посреди белого дня в магазине в моем безопасном ЖК меня ударил чувак", - подчеркнула девушка.

Следовательно, событие произошло, вероятно, в магазине "Галя Балувана", расположенном в пределах жилого комплекса "София" в пригороде Киева (в с. Софиевская Борщаговка).

"Дело в том, что я имела неосторожность зайти в магазин купить блины на завтрак. Впрочем, пан со своей пещерной колокольни не удержался, чтобы не напомнить, что место женщины вообще-то на кухне, и блины нужно не покупать, а готовить", - поделилась Мегега.

Мужчина из магазина (фото: instagram.com/megega)

Она отметила, что в ответ "деликатно попросила его реализовывать свою бестактность в других местах" и не с ней.

На это мужчина пообещал, будто спустит певицу "с лестницы головой вниз".

"Далее я достала телефон, чтобы потом обнародовать фейс этого джентльмена. Но телефон через минуту был выбит из рук, а на самой руке теперь красуется нормальный такой синяк", - сообщила пострадавшая.

Последствия нападения мужчины в магазине (фото: instagram.com/megega)

По ее словам, полиция приехала на место происшествия через 10 минут.

"Протокол и заявление заполнены, но спустя сутки после происшествия копы сделали примерно ноль действий по этому делу. Люди жалуются, власть разводит руками", - рассказала преподаватель вокала.

Правоохранители на месте происшествия (фото: instagram.com/megega)

В завершение она добавила, что не будет писать "длинных феминистических текстов о правах женщин", в контексте "ситуации хотя бы о праве на покупку полуфабриката".

Вместо завтрака - поездка в больницу (фото: instagram.com/megega)

"Не имею на это сейчас ни сил, ни ресурса, ни времени. Просто пока мы с вами живем в мире, где женщины добиваются успеха, в этом самом мире существуют мужчины, которые лучше нас знают, где наше место и искренне верят, что женщина не имеет права спорить с мужчиной. Иначе - с лестницы головой вниз", - подытожила Мегега.

Публикация пострадавшей (скриншот: instagram.com/megega)