"Место победы". Зеленский приехал на остров Змеиный в 500 день полномасштабной войны

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны, - отметил он.

Президент отметил, что небольшой клочок суши посреди Черного моря - это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.

Он поблагодарил с этого места победы каждого украинского воина за 500 дней борьбы за нашу территорию.

"Пусть свобода, которой хотели для Украины все наши герои разных времен и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет уважением всем, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно победим", - добавил он.

Освобождение Змеиного

Еще в начале полномасштабного вторжения россияне атаковали остров Змеиный с помощью ракетного крейсера "Москва". Захватчики пригрозили украинским пограничникам убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В тот день оккупанты взяли в плен украинских защитников, один из которых перед этим сказал запоминающуюся фразу: "Русский военный корабль, иди на...".

Однако 30 июня 2022 года захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от оккупантов.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что без возобновления контроля над островом стало бы невозможным какое-либо судоходство из портов в Черном море.

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