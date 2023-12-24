Город меняется не по дням, а по часам. В МВА рассказали о ситуации вокруг Авдеевки

Ситуация на Авдеевском направлении остается очень непростой. Город меняется не по дням, а по часам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

Штурмовые действия не прекращаются

"Действительно, ситуация очень непростая на нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, простите, "макак" вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают", - рассказал Барабаш.

Все свои неудачи на поле боя, российские террористы пытаются компенсировать количеством обстрелов по позициям наших воинов, а также территории громады. Только за минувшие сутки по громаде враг нанес 46 массированных ударов.

"По позициям обычно считается сотнями. Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов - заезжаешь и картинка одна, а выезжаешь - уже другая. Город меняется не по дням, а по часам", - отметил глава МВА.

Эвакуация из Авдеевки

Эвакуация, по словам Барабаша, продолжается. В последнее время ее часто могут отменить, поскольку враг не чурается бить по дорогам.

По состоянию на сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1206 человек, что довольно много. Однако, за период обострения на направлении населенный пункт покинули почти 350 человек.

Электроснабжения и отопления в городе нет. Крайний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы врага.

"Воды не было еще до начала полномасштабной войны, а газа с мая 2022 года", - добавил Барабаш.

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее Барабаш, самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.