Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья

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Масштаб вызова : классический девелопмент не успевает за темпами разрушений из-за острого дефицита кадров на стройплощадках.

: классический девелопмент не успевает за темпами разрушений из-за острого дефицита кадров на стройплощадках. Предвзятость против скорости : коммерческий сектор активно возводит объекты за 6-12 месяцев, но частный рынок тормозит недоверие к заводским домам.

: коммерческий сектор активно возводит объекты за 6-12 месяцев, но частный рынок тормозит недоверие к заводским домам. Иллюзия дешевизны : заводской домокомплект формирует лишь 10-15% финального бюджета, в то время как стоимость квадратного метра в готовом доме может достигать 4000 долларов.

: заводской домокомплект формирует лишь 10-15% финального бюджета, в то время как стоимость квадратного метра в готовом доме может достигать 4000 долларов. Три барьера модульного рынка : массовому частному сектору мешают устаревшие советские ДБН, отсутствие банковской ипотеки и стереотип "временного" жилья.

: массовому частному сектору мешают устаревшие советские ДБН, отсутствие банковской ипотеки и стереотип "временного" жилья. Условия для роста: модуль закрепится тогда, когда девелоперы будут продавать не отдельные дома в поле, а полноценные коттеджные городки с заранее подведенными сетями и защитой от блэкаутов.

Россия снова перешла к массированным ударам по энергетике. Как заявил премьер-министр Сергей Корецкий, атака по энергообъектам в ночь на 30 сентября стала самой масштабной с конца прошлого отопительного сезона. Активизация ударов накануне зимы может возобновить спрос на быстрое жилье для тех, кто убегает от обстрелов или не хочет остаться без света и тепла.

Жилищная ситуация в Украине остается тяжелой. По данным Ассоциации прифронтовых городов и общин, на август этого года около 14% всего жилищного фонда повреждено или разрушено. Последствия войны коснулись более 3 миллионов домохозяйств. Общая стоимость восстановления Украины в течение десятилетия, по подсчетам Всемирного банка, обойдется почти в 588 млрд долларов.

В таких условиях классический девелопмент физически не способен успеть за темпами разрушений и восстановить утраченное жилье. Ситуацию усугубляют риски безопасности, разорванные логистические цепочки и дефицит кадров на стройплощадках.

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По прогнозу Министерства экономики и окружающей среды Украины, сейчас в строительном секторе занято около 520 тысяч человек, тогда как к 2036 году потребность может возрасти до 1,2 миллиона работников.

Одним из способов решить проблему нехватки рабочих рук может стать индустриализация и перенос процессов в цеха, то есть модульное и префаб-строительство (от Prefabricated – предварительно изготовленный). Ведь оно предполагает серийное изготовление конструкций на заводе, оставляя на самой площадке лишь итоговый монтаж.

Мллиардные объемы и стальной бум

В 2024 году объемы производства модульных конструкций в Украине достигли 7,1 млрд гривен, свидетельствуют данные исследования сектора модульного строительства Pro-Consulting. А за первые 6 месяцев 2025 года рынок вырос еще на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: Как росли объемы производства домов с завода в Украине (инфографика РБК-Украина)

Готовность рынка к таким технологиям подтверждает и восстановление на рынке стали. По словам директора "РЕДИКОН Инжиниринг", участника "Украинского центра стального строительства" Дениса Тихонова, в 2025 году потребление оцинкованной стали в Украине выросло на 39% (до почти 292 тысяч тонн). Именно этот прокат является основой для ЛСТК – легких стальных тонкостенных конструкций, которые применяют в том числе и в модульном строительстве.

"Основная тенденция – это переход к более индустриализованному подходу, когда большинство конструкций изготавливается на производстве, а на площадке выполняется быстрый монтаж. Именно для жилья ЛСТК и модульные технологии имеют потенциал масштабирования благодаря скорости, небольшой массе конструкций и возможности серийного производства", – подчеркивает Тихонов.

Но здесь возникает главный парадокс: в Украине уже есть технологии, которые позволяют собирать здания за считанные месяцы, и они успешно приносят прибыль в коммерческой недвижимости. Однако на рынке частного жилья это направление до сих пор не стало масштабным, понятным и финансово доступным продуктом.

Почему "модуль" до сих пор ассоциируется с временностью

Первая ассоциация украинцев со словом "модульный" – это контейнерные городки для переселенцев, которые экстренно разворачивали в начале полномасштабной войны. В мае 2022 года в Ирпене открыли комплекс "Дубки" на 88 модулей, через который за годы войны прошло более полумиллиона человек. Со временем формат эволюционировал: во Львове на Сыхове возвели двухэтажный городок с утепленными переходами и санузлами внутри здания.

Государство продолжает финансировать это направление – в начале 2026 года Министерство социальной политики, семьи и единства Украины выделило субвенцию в размере 1,5 млрд гривен на ремонт мест временного проживания и закупку домов и строительных материалов для ВПО, включая возведение модульного жилья в прифронтовых регионах.

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Модульные решения стали спасением для быстрого расселения людей во время войны. Однако именно опыт первых гуманитарных контейнеров породил стереотип "временности", который сдерживает покупателей на частном рынке недвижимости.

"Модульными называют и полноценные жилые дома, и временные конструкции, которые не являются недвижимостью. Именно это в значительной степени формирует у покупателя представление о модульном жилье как о чем-то временном. Покупатель до сих пор значительно легче воспринимает кирпичный дом как надежную и долговечную недвижимость. Изменить это рекламой невозможно", – отмечает коммерческий директор GDS Анна Анисимова в комментарии РБК-Украина.

Аналитики Pro-Consulting также подтверждают: одним из главных барьеров остается именно психологическое восприятие. Инвесторы и покупатели до сих пор считают качество модульных зданий более низким по сравнению с традиционными конструкциями, несмотря на наличие качественных решений на рынке.

Коммерческое модульное строительство – где рынок уже работает

В украинском частном жилом секторе модульное производство пользуется небольшой популярностью. Тем не менее технология успешно развивается благодаря коммерческой недвижимости.

Как указывает соучредитель ООО "Экопан" и Ecopan Europe LLC Ольга Романенко в комментарии РБК-Украина, компания имеет мощности как в Украине, так и в Румынии. И на обоих рынках более 70% заказов приходится именно на доходные объекты.

По ее словам, бизнес выбирает эту технологию прежде всего из-за скорости и прогнозируемости. Полный цикл возведения загородного комплекса примерно на 20 домов может составлять от 6 до 12 месяцев.

В то же время, добавляет эксперт, за счет идеальной геометрии префаб-архитектура позволяет избегать традиционных "непредвиденных расходов". Таким образом за счет прогнозируемых сроков и себестоимости объекты, построенные по такой технологии, имеют устойчивую финансовую модель для инвесторов.

Эти преимущества подтверждают и аналитики. По оценке Pro-Consulting, модульное строительство дает более быстрое время возведения, более высокую эффективность затрат благодаря автоматизации и значительно меньший объем строительных отходов по сравнению с традиционными методами. Именно поэтому технология особенно перспективна для быстрого восстановления.

Аналогичная тенденция наблюдается и в секторе металлоконструкций. По данным Дениса Тихонова, около 60-70% в структуре применения ЛСТК составляют именно промышленность, бизнес, склады и надстройки, тогда как коттеджи занимают лишь 30-40%.

Заводской дом не значит дешевый

Пока бизнес интересует только окупаемость, частного покупателя часто дезориентирует реклама "дешевых" каркасов. По словам Ольги Романенко, общую смету дома можно разделить на три равные части: внешний контур, подвод инженерных сетей и внутренний дизайн.

Заводской домокомплект (префаб-коробка, изготовленная на производстве) стоит 220-230 долларов за квадратный метр, что составляет лишь 10-15% итогового бюджета дома, добавляет она. Остальное – инженерия и отделка, поэтому готовый дом под ключ с мебелью может обходиться от 1 500 до 3 500-4 000 долларов за квадрат.

Фото: Куда уходят деньги при возведении заводского жилья "под ключ" (инфографика РБК-Украина)

Из-за этого, объясняет Романенко, если девелопер предлагает "готовый дом", в котором выполнены наружные работы, установлены окна и двери, но внутри не проложены инженерные сети, покупатель будет вынужден вложить еще вдвое больше перед переездом.

Барьеры для масштабного частного рынка

Неготовность покупателя воспринимать сборный дом как постоянное жилье – лишь следствие более глубокой проблемы. Сформированного массового рынка модульного и панельно-каркасного жилья в Украине фактически нет, подчеркивает Романенко.

Как поясняет эксперт, для рынка нужны три вещи: институциональные правила и нормы, утвержденные параметры качества и прозрачные финансовые условия с ипотекой. Ни одного из этих параметров у нас нет, а сегмент развивается хаотично.

Мешает и путаница в понятиях: покупатели часто ототождествляют модульные, каркасные и панельные дома, хотя это разные технологии. Если панельно-каркасный дом привозят с завода отдельными стенами и перекрытиями, то модуль – это уже собранные в цехе готовые блоки-комнаты, которые остается только соединить на участке.

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Сама отрасль сейчас упирается в три главных препятствия. Во-первых, устаревшие отечественные ДБН и противопожарные нормы, которые существенно ограничивают высотность и масштабирование проектов, тогда как в Европе эта практика уже давно ушла вперед.

"Мы строим в Германии здания и надстройки над зданиями до 8-9 этажей включительно, в большинстве стран ЕС деревянные здания возводятся до 5-6 этажей… а мы до сих пор строим по советским пожарным нормам и ДБН. У нас даже не всегда получается с первого раза доказать, что панельно-каркасный дом – это дом для постоянного проживания…", – указывает Ольга Романенко.

В то же время в металлическом каркасе ситуация лучше: по словам директора Дениса Тихонова, база для ЛСТК уже адаптирована под гармонизированные стандарты (ДСТУ EN 1090). Так что здесь барьер скорее в упреждениях покупателей относительно прочности металла.

Во-вторых, если на обычных площадках не хватает рабочих рук в целом, то префаб-индустрия страдает от нехватки специалистов специфического профиля.

"Один из главных барьеров это дефицит квалифицированных кадров, как инженеров, так и монтажников. Именно поэтому для ЛСТК важно максимально переносить работы со стройплощадки в заводские условия: это уменьшает объем монтажа и зависимость от количества работников на объекте", – отмечает Денис Тихонов.

В секторе индивидуального жилья этот дефицит удорожает возведение частного дома. Как замечает Романенко, из-за отсутствия рабочих и удорожания доставки накладные расходы на строительство собственного дома формируют такую себестоимость, которая иногда превышает рыночную стоимость готового объекта.

В-третьих, мешает нехватка финансирования: банки не дают ипотеку на дома в цехе, потому что до их возведения нет залога под кредит. Недоступна для такого жилья и программа "єОселя", поскольку по ее правилам частный дом обязательно должен быть уже построенным и введенным в эксплуатацию, тогда как брать объект на этапе возведения разрешено только в аккредитованных многоэтажках.

Фото: Что мешает украинцам массово покупать жилье с конвейера (инфографика РБК-Украина)

Выход на массовый рынок: кейс девелопмента

Решить проблему индивидуального строительства может переход от продажи единичных "модулей" к комплексам с полноценной инфраструктурой. Примером такой модели является проект коттеджного городка WELTON в селе Петропавловское под Киевом, куда зашел немецкий инвестор – компания GDS.

Проект, указывает Анна Анисимова, предусматривает строительство около 300 домовладений комфорт-класса (коттеджи, таунхаусы, дуплексы) по концепции "город в городе" – с собственными детскими пространствами, коворкингом, рекреационными зонами и коммерцией. Также показательным здесь является именно подход к инженерии, которую разрабатывали параллельно с концепцией, а не постфактум.

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Чтобы избежать риска домов без света, электросети и газоснабжение просчитали сразу на перспективу развития всей территории и коммерции, а не только под первую очередь, добавляет эксперт. В условиях войны, когда доступность мощностей и сроки подключений нестабильны, девелопер заложил резервы бюджета и несколько сценариев подключения, сделав коммуникации базовой частью финансовой модели городка.

Такой подход отвечает изменению потребительского спроса. Как объясняет Анисимова, комфорт сегодня все реже ассоциируется с панорамным видом с 20-го этажа, а значительно большую ценность приобрели автономность, приватность и сервисы рядом. Люди стремятся к более автономному загородному образу жизни, но не хотят самостоятельно решать вопросы, типичные для частного сектора.

Что должно измениться, чтобы модуль закрепился на рынке

В Украине сложилась ситуация двух разных рынков. В коммерческом секторе модульное и каркасное строительство уже стало действенным инструментом благодаря фиксированной смете, быстрой окупаемости и экономии дефицитных рабочих рук. Зато для обычного покупателя такой дом до сих пор остается сложным выбором из-за предубеждений относительно надежности и отсутствия доступной ипотеки.

Как замечает Анна Анисимова, модульное жилье станет полноценным и прибыльным рыночным сегментом лишь тогда, когда покупатель перестанет видеть в нем "модуль" и начнет воспринимать его как обычный дом с понятной ценой и прогнозируемой ликвидностью.

"Восприятие покупателя меняется последним, оно является следствием качества продукта и практики рынка, а не ее причиной. Когда люди увидят, что модульный дом нормально эксплуатируется много лет, имеет понятную рыночную стоимость и его можно без проблем продать, отношение к технологиям изменится естественным образом", – добавляет она.

Для девелоперов, уточняет эксперт, модульная технология станет интересной тогда, когда она позволит создавать массовый продукт, который можно стандартизировать, масштабировать и продавать как полноценную недвижимость.

Pro-Consulting в своем анализе рынка также отмечает очевидные преимущества технологии, среди которых скорость, экономичность и экологичность. Однако это направление сможет выйти в большие объемы лишь тогда, когда будет преодолен психологический барьер и увеличится количество качественных реализованных проектов, которые сформируют доверие покупателей.

Итак, Украина уже имеет производственную базу для быстрого строительства – и даже экспортирует модульные дома. Но пока эта индустрия не превратилась в массовый внутренний рынок. Для покупателя модуль должен перестать быть "технологией" и стать обычной недвижимостью – с ипотекой, понятной ценой и прогнозируемой ликвидностью.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему модульный дом не выходит дешевым?

– Заводская коробка за 220-230 долларов за метр – лишь 10-15% бюджета. Остальное забирают коммуникации и отделка, поэтому готовый дом под ключ стоит от 1 500 до 4 000 долларов за квадрат.

– Можно ли взять кредит или "єОселю" на такой дом?

– Нет, банки не кредитуют жилье на заводском конвейере, потому что до монтажа нет залога. А программа "єОселя" требует, чтобы частный дом был уже готовым и введенным в эксплуатацию.

– Почему не стоит покупать только готовую заводскую "коробку"?

– Без внутренних сетей это лишь заготовка: подведение света, воды и отопления могут стоить еще вдвое больше самой конструкции.

– Что больше всего мешает строить такие жилища массово?

– Устаревшие советские ДБН, которые ограничивают высотность и параметры, а также острый дефицит профессиональных инженеров и монтажников для работы на площадках.

– Почему бизнес выбирает модули, а люди остерегаются?

– Коммерческие комплексы возводят за 6-12 месяцев с фиксированной сметой. А у частных покупателей остается стереотип о "временности" такого жилья.