В городах оккупированной части Запорожской области частично отсутствует электричество

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Также есть информация, что и в других оккупированных российской армией городах отсутствует электричество. Речь идет о Мелитополе и Приморске.

"Бердянск частично без света. Также в городе перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее отключение электроснабжения в оккупированных Мелитополе, Бердянске , Токмаке, Приморском и некоторых других населенных пунктах Запорожской области, а также в Херсоне возникло из-за повреждений высоковольтных ЛЭП.

Отметим, что в последнее время временно оккупированные территории часто остаются без света и как следствие - без воды. Жители временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей оставались без энергоснабжения буквально 25 августа.

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