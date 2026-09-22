Города оставили без денег перед зимой: АГУ требует от правительства выполнять бюджет

Громады заявили об остановке выплат

По данным Ассоциации городов Украины, речь идет о платежах, предусмотренных громадами на защиту энергетики, подготовку к отопительному сезону, ликвидацию последствий ракетных ударов, восстановление критической инфраструктуры и разрушенного жилья.

Советница главы АГУ Оксана Продан заявила, что правительство не может самостоятельно решать, осуществлять или не осуществлять предусмотренные бюджетом выплаты без соответствующего решения Верховной Рады.

"В парламентско-президентской республике правительство не может себе позволить хотеть или не хотеть платить или не платить. Правительство не может самостоятельно остановить эти выплаты без решения Верховной Рады, без парламента", - сказала Продан.

Долг в 85 млрд гривен

По словам Продан, Ассоциация городов Украины объединяет 1092 громады, и все они заинтересованы в эффективной подготовке к отопительному сезону. Все ждут помощи правительства, потому что правительство на сегодняшний день должно 85 миллиардов гривен теплоснабжающим предприятиям.

Она также заявила, что проблема с финансированием должна была быть учтена заранее правительством.

"Эти деньги правительство не отдает и не планирует отдавать. Правительство и до заявления пани Пидласы не спешило выполнять свои функции. Но хотя бы не вредить - это, по крайней мере, правительство может делать и без дополнительного финансирования", - высказала мнение советница председателя АГУ.

В случае проблем с финансированием, по ее убеждению, Кабмин должен подготовить изменения в государственный бюджет и представить их на рассмотрение Верховной Рады.

"Если есть проблемы с денежными средствами, если есть проблемы на казначейском счете, правительство это должно видеть не сегодня на вчера, а заранее. На основе этого они обязаны готовить изменения в государственный бюджет на текущий год и с этими изменениями приходить на согласование в парламент", - заявила Продан.

Какие риски есть для громад

В АГУ отмечают, что ситуация напрямую касается возможности громад выполнять задачи по обеспечению устойчивости и подготовки к отопительному сезону.

В частности, в Ассоциации задают вопрос, как громады должны готовиться к зиме и выполнять планы стойкости при отсутствии предусмотренных средств.

Также АГУ поднимает вопрос о соответствии остановки платежей закону о Государственном бюджете Украины на 2026 год и возможных последствий такого решения для громад и населения.