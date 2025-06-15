Города, которые "закипают": что такое эффект теплового острова и чем он опасен

Климатолог отмечает, что больше всего жара угрожает городам-миллионникам. Там из-за эффекта "городского острова тепла" температура может быть выше на 5 и более градусов, чем в пригороде.

Кто под наибольшей угрозой

Больше всего под ударом - крупные города: Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Донецк. Также уязвимы населенные пункты с плотной застройкой и минимумом зелени.

"Летом жаркие периоды становятся длиннее, что повышает смертность и нагрузку на организм. А в городах без парков, скверов и деревьев ситуация значительно хуже", - объясняет климатолог.

Асфальт как источник тепла и затоплений

На примере Киева эксперт показывает, как вместо решений - создаются новые проблемы. Почти при каждом супермаркете - огромные наземные парковки, которые днем нагреваются и отдают тепло в воздух. А когда идут дожди - вся вода стекает с асфальта, но стоки не выдерживают нагрузки, поэтому возникают подтопления.

В Германии законом предусмотрено: большие здания должны иметь зеленые крыши, которые удерживают дождевую воду и уменьшают нагрузку на инфраструктуру. Такие решения уже действуют даже в здании Бундестага.

"Это пример государственной политики. А у нас - перед Верховной Радой просто заасфальтированная площадь. Температура там значительно выше, чем в соседнем Мариинском парке", - отмечает Балабух.

Специалисты призывают к пересмотру строительных норм и созданию зеленых зон, которые могут реально уменьшить уровень тепловой нагрузки. Иначе города летом будут становиться все менее пригодными для комфортной жизни.