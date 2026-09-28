Мост, РЛС и три катера: "Призраки" ГУР поразили важные цели россиян

Операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают наносить удары по объектам, которые обеспечивают работу российской военной системы. Под прицелом оказались элементы логистики, связи, радиолокации, авиации и морских сил оккупантов.

Какие цели поразили

По данным ГУР, в результате работы подразделения были уничтожены или поражены:

железнодорожный мост через Северо-Крымский канал;

девять вышек связи, РЭБ, РЭР, БРЛС и MESH-ретрансляторов;

радиолокационная станция "Небо-У";

командный пункт РЛС П-18 "Терек";

две РЛС "Каста-2Е";

учебно-боевой реактивный самолет Л-39 "Альбатрос";

скоростной штурмовой катер БК-10;

скоростной транспортно-десантный катер БК-16;

скоростной патрульный катер "Мангуст".

Удар по возможностям РФ

Таким образом, "Призраки" ГУР продолжают выводить из строя различные элементы военной инфраструктуры российских оккупантов. Речь идет об объектах, которые используются для радиолокационного наблюдения, связи, радиоэлектронной борьбы, передвижения ресурсов, а также действий на море.

В ГУР отмечают, что последовательное поражение таких целей ограничивает возможности российских войск по обнаружению объектов, передаче данных, перемещению ресурсов и ведению операций на морском направлении.