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Місію ОДКБ в Казахстані очолив російський генерал. Він організував захоплення Криму

Автор: Олександр Мороз

Місію "миротворчих сил" країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) очолив російський генерал Андрій Сердюков. Він в 2014 році організував і очолив військову операцію із захоплення Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Керувати діями миротворчих сил ОДКБ в Республіці Казахстан призначений командувач повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков", - повідомив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

Зазначимо, Сердюков брав участь у захопленні Криму в 2014 році, на той момент він був начальником штабу і першим заступником командувача військами Південного військового округу РФ. Російські ЗМІ зазначають, що саме Сердюков організував та очолив "спеціальну операцію" в Криму навесні 2014 року.

Нагадаємо, сьогодні парламенти Таджикистану і Киргизії схвалили відправку військ до Казахстану для участі в місії ОДКБ.

Напередодні до країни прибули російські та білоруські військові. Очікується, що для охорони критичних об'єктів до Казахстану загалом будуть спрямовані кілька тисяч "миротворців".

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