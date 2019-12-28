Місія ОБСЄ заявила про нові факти обмеження мандата в ОРДЛО

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про чергові факти обмеження мандата на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що в звіті від 27 грудня 2019 місія ОБСЄ повідомила про 8 випадків відмови патрулю в доступі до окупованих територій у період з 24 по 26 грудня. Зокрема, спостерігачів не допустили до Новоазовська, Заіченко, Безіменного і Верхнєшироківське на півдні Донецької області.

Крім того, бойовики забороняли проїзд поблизу населених пунктів Корсунь і Приморське, а у пункті пропуску на кордоні на залізничній станції "Червона Могила" патрулі "запропонували" покинути вказаний район.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу на неприпустимість дій щодо перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандата місії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня.