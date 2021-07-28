Місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень режиму "тиші" в Донецькій області

За минулу добу в цій області зафіксовано 10 порушень.

У Луганській області місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 138 порушень.

Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, в тому числі кілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петровського і поблизу нього.

У місії зазначають, що свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на чотирьох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.

Крім того, БПЛА місії знову піддавалися впливу перешкод сигналу GPS.