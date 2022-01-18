Місія ОБСЄ не знайшла підтвердження витоку хімікатів в окупованій Горлівці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на окупованому Донбасі перевіряє повідомлення української розвідки про витік хімікатів у Горлівці. Поки підтвердження даної інформації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії ОБСЄ.

"16 і 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в Горлівці (непідконтрольне уряду місто, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію і буде продовжувати уточнювати інформацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що в Горлівці на хімічному заводі "Стирол" стався витік хімікатів. Також повідомлялося, що російська сторона нібито може використовувати даний факт, щоб звинуватити Україну в хімічній атаці, і як привід для масштабного вторгнення.

До цього в США заявили, що мають докази того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".