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Місія ОБСЄ не знайшла підтвердження витоку хімікатів в окупованій Горлівці

Автор: Ілона Свиридова

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на окупованому Донбасі перевіряє повідомлення української розвідки про витік хімікатів у Горлівці. Поки підтвердження даної інформації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії ОБСЄ.

"16 і 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в Горлівці (непідконтрольне уряду місто, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію і буде продовжувати уточнювати інформацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що в Горлівці на хімічному заводі "Стирол" стався витік хімікатів. Також повідомлялося, що російська сторона нібито може використовувати даний факт, щоб звинуватити Україну в хімічній атаці, і як привід для масштабного вторгнення.

До цього в США заявили, що мають докази того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

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