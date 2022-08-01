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Місія НАТО в Косово стежить за конфліктом і готова гарантувати безпеку країни

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Понеділок 01 серпня 2022 16:29
Місія НАТО в Косово стежить за конфліктом і готова гарантувати безпеку країни Фото: місія НАТО в Косові стежить за конфліктом і готова гарантувати безпеку країни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місія НАТО в Косово продовжує уважно стежити за загостренням конфлікту між Приштиною і Белградом. Військові Альянсу готові до прийняття необхідних заходів у разі подальшої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародних сил безпеки Косово (KFOR) в Twitter.

"KFOR уважно стежить за ситуацією на півночі Косово разом з місцевими та міжнародними організаціями безпеки", - підкреслюється в заяві.

У KFOR також зазначили, що вони готові вживати необхідних заходів для збереження безпеки Косово відповідно до мандату ООН.

Нагадаємо, вчора, 31 Липня, у Косовсько-Митровицькому окрузі на кордоні з Сербією були чутні звуки стрілянини і сирени. Приштина перекинула свій спецназ ближче до кордону.

Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що силові підрозділи Косово нібито готують напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.

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