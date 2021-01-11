Місія МВФ в Україні відновила роботу в дистанційному режимі

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в понеділок, 11 січня, відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.

Про це агентству РБК-Україна повідомили в представництва МВФ в Україні.

Як відзначили у представництві, місія продовжить зустрічі з представниками влади і обговорення "останніх актуально економічних подій". Крім того, у фокусі уваги заходи та реформи, необхідні для першого перегляду програми Stand-By.

Нагадаємо, місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в дистанційному режимі 21-23 грудня. Після цього було зроблено перерву на свята. Представник України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що через дистанційний характер роботи місії і новорічні свята робота місії може тривати трохи довше звичайних двох календарних тижнів,

Нагадаємо, Україна протягом 2021 року поверне Міжнародному валютному фонду 1 154,7 млн в спеціальних правах запозичення (SDR). За сьогоднішнім курсом це становить 1 672,9 млн доларів.