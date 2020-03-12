В Місії ООН розповіли, як катують людей на Донбасі

Станом на 15 лютого 2020 року місія ООН опитала 17 із 25 звільнених в ході обміну полонених українців, які розповіли про катування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт місії.

Свідчення підтвердили стійку тенденцію свавільних затримань, які часто становили насильницькі зникнення, та катувань і жорстокого поводження з затриманими на території, яка контролюється "ЛНР". Катування і жорстоке поводження були дуже поширеними на початковому етапі тримання під вартою.

Більшість опитаних затримували озброєні чоловіки у балаклавах і камуфляжній формі, які не називали себе, їм зав’язували очі або надягали мішок на голову і наручники.

Кілька осіб повідомили, що їх піддали побиттю та ударам електричним струмом або погрожували насильством після того, як їх позбавили можливості рухатися. Наприклад, після затримання одну особу нападники посадили у мікроавтобус та підключали електричні дроти до ніг, шиї, вух і статевих органів, та катували його електричним струмом, вимагаючи зізнався у співпраці з СБУ. Під час цих катувань він знепритомнів.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у близько 300 масштабних кримінальних провадженнях за фактами військових злочинів на Донбасі.