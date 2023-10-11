Охотник за дронами. Что известно о британской ПВО Terrahawk Paladin, которую получит Украина

Terrahawk Paladin от Великобритании

11 октября 2023 года правительство Великобритании объявило о предоставлении очередного пакета поддержки Украине в войне с РФ. Среди анонсированного оборудования – мобильная антидроновая система противовоздушной обороны Terrahawk Paladin, изготовленная британской компанией MSI Defence Systems.

Это ведущий производитель дистанционных управляемых установок. Пушечные установки MSI Defence Systems активно используются по всему миру, обеспечивают надежную защиту кораблей от надводных и воздушных угроз. Впервые Terrahawk Paladin продемонстрировали год назад, а осенью 2023 компания выпустила ее обновленную версию.

Как отмечается в сообщении правительства Британии, система ПВО Terrahawk Paladin должна помочь ВСУ отслеживать и уничтожать беспилотники и защитить критическую национальную инфраструктуру. Какое количество систем получит Украина пока неизвестно.

Фото: особенности британской системы ПВО от MSI Defence Systems (t.me/militarymediacenter)

Характеристики установки

Terrahawk Paladin называют классическим средством борьбы с дронами. Она объединяет автоматическую пушку с цифровой системой управления огнем и радиолокационной системой.

Установка от MSI Defence Systems представляет собой мобильную платформу. К точке развертывания ее могут перевозить на грузовике. Также она может использоваться стационарно.

Terrahawk поражает цели на дальности до 2 км. Для этого используется пушка. В стандартном комплектовании это 30-мм автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II. Она снабжена системой двойного питания. Благодаря этому есть возможность использовать два разных типа боеприпасов, в том числе снаряды с программируемым подрывом, ракеты с полуактивной лазерной наводкой типа APKWS.

Отслеживание потенциальных угроз ведется на 360 градусов с помощью РЛС с активными фазированными антенными решетками.

Дополнительно установлена оптическая система поиска и захвата цели с дневным и ночным каналом, что обеспечивает уничтожение враждебных целей в любую погоду. Это оптико-прицельная станция SATOS собственной разработки компании MSI, в составе которой тепловизор и лазерный дальномер.

Система Terrahawk Paladin является автономной. Электроснабжение установки и комплекта управления обеспечивает генератор.

Непосредственное управление производится дистанционно с помощью выносных пультов. Система требует только в двух операторов, один из которых отвечает за обзор целей, второй – за их уничтожение.

Фото: работу системы могут обеспечивать два оператора (msi-dsl.com)

Искусственный интеллект для эффективного уничтожения "шахедов"

Для отслеживания целей в ПВО Terrahawk используется искусственный интеллект. Система управления вычисляет баллистическую компенсацию, а также имеет улучшенный алгоритм распознавания целей. Его разработала польская компания Advanced Protection Systems.

Terrahawk может отслеживать несколько целей одновременно и сообщать точное трехмерное расположение объекта в режиме реального времени.

По данным Military Media Center, благодаря машинному обучению ИИ Terrahawk классифицирует летательные объекты, что позволяет различать БПЛА и птиц.

Фото: Terrahawk Paladin может разворачиваться как отдельная система ПВО и как часть эшелонированной системы (msi-dsl.com)

По сравнению со стационарными системами ПВО, Terrahawk Paladin имеет значительные тактические и стратегические преимущества независимо от того, будет ли она разворачиваться как отдельная система, или как часть эшелонированной ПВО.

На профильном военном портале Defense Express отмечают, что британская система Terrahawk, особенно в сочетании с программируемыми боеприпасами, является достаточно эффективным решением вопроса экономического уничтожения таких угроз, как Shahed-136.