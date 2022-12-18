Миссия НАТО увеличила присутствие на севере Косово из-за митинга сербов

Миссия НАТО в Косово (KFOR) увеличила количество и численность своих патрулей на КПП "Ярине" на фоне митинга сербов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo-Online.
"Сегодня ночью на окрестных проселочных дорогах мы заметили более 15 внедорожников и несколько грузовиков KFOR, также говорят, что они кое-где натянули колючую проволоку", -- рассказал один из митингующих.
Миссия НАТО пока не выпустила официального заявления по этому поводу.
Напомним, что правительство Сербии в пятницу, 16 декабря, отправило в НАТО запрос о введении сербских военных в Косово.
Также ранее мы писали, что на севере частично признанного Косово снова неспокойно - сербы блокируют дороги, строят баррикады, произошли стычки с полицией.
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