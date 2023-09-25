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Миссия МВФ начала технические консультации с правительством Украины

Фото: Миссия МВФ начала консультации
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями властей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, которое он сделал в Варшаве.

По его словам, переговоры касаются последних экономических событий и проводятся с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV соглашений МВФ и второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Программа МВФ

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд. долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле и второй транш 890 млн долларов в июне. Еще один транш ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.

Кабинет министров Украины рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2024 году 5,4 млрд долларов.

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МВФ