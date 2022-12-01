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Мишень врага. Украинцев просят не спешить писать "радостные новости": что нужно знать

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцев призывают не спешить публиковать радостные новости в сети с оккупированных территорий. Ведь это может стать мишенью для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой и советами, как каждый из вас может стать информационным воином. В первую очередь это сознательное потребление информации, доверие к официальным источникам, разумная фильтрация своих подписок в соцсетях", - отметила Маляр.

Она подчеркнула, что это самые простые шаги, которые сделают каждого украинца сознательным воином информационного фронта.

"Публикации на частных страницах в социальных сетях с указанием местоположения, фото с ориентирами, точными названиями - все это становится источником открытой информации для врага и даже его мишенью, в которую он может попасть ракетой или своей враждебной пропагандой. Помните об этом, публикуя радостные новости из уволенных населенных пунктов и другие достижения наших защитников", - предупредила Маляр.

Напомним, ранее военные призвали украинцев соблюдать информационную тишину по ситуации на южном фронте.

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