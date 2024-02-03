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Мишень - не только наша страна. Зеленский напомнил партнерам о важности поддержки Украины

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский обратился ко всем странам-партнерам и поблагодарил их за поддержку Украины. В то же время он напомнил о важности и дальше сотрудничать, чтобы Россия не выиграла войну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в своем вечернем обращении.

"Хочу поблагодарить сейчас всех партнеров Украины, которые поддерживали и продолжают поддерживать наше государство. Продолжается работа с командами европейских государств по усилению Украины, новых оборонных пакетов, новых решений безопасности", - сказал президент.

Он напомнил, что за последнюю неделю Украина получила большое количество поддержки от партнеров. Однако важно чтобы и дальше она не прекращалась.

"Война начата Россией на украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость. И поэтому, безусловно, важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражение России. Другого Москва не понимает", - считает Зеленский.

Как отмечал ранее президент Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание российского орудия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказывал глава Минстратегпрома Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

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