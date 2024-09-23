Мишель на встрече с президентом Ирана давил на него из-за поставок ракет России, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в Twitter и корреспондента The Wall Street Journal Лоуренса Нормана в Twitter .

По словам Мишеля, он встретился с Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Снова выразил обеспокоенность ЕС: поставки оружия в Россию, дестабилизация региона через посредников, задержанные граждане ЕС, ядерная программа и ситуация с правами человека", - добавил чиновник.

Также он подчеркнул важность диалога, чтобы избежать эскалации.

В свою очередь корреспондент WSJ со ссылкой на источники отмечает, что в ходе встречи Мишел сообщил иранскому лидеру, что отношения между ЕС и Ираном находятся "на самой низкой точке".

При этом глава Евросовета оказывал на президента Ирана давление в вопросах прав человека, региональной дестабилизации, поставок ракет России и заключенных граждан стран Европы в Иране.

Также, по данным источника корреспондента, Мишель выразил готовность возобновить ядерную дипломатию с Ираном.

Сам Пезешкиан снова отрицал факт поставок ракет России, а также намерение создать ядерное оружие.