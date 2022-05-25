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Мішель впевнений, що ЄС знайде рішення щодо нафтового ембарго до кінця місяця

Фото: глава Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може відбутися до кінця цього місяця.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Мішель прокоментував можливі терміни прийняття нафтового ембарго. На його думку, ЄС зможе досягти компромісу до наступного саміту, який відбудеться в Брюсселі 30-31 травня.

"Європейський союз досягне угоди про ембарго на російську нафту напередодні європейського саміту наступного тижня, незважаючи на заперечення з боку Угорщини", - заявив він.

Варто нагадати, що сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не зможе досягти угоди про ембарго на нафту на майбутньому саміті.

Крім того, вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що не хоче розглядати питання ембарго на саміті, поки його країна не отримає фінансові гарантії.

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Російська ФедераціяРада ЄвропиШарль МишельНафта