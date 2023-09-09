Мишель раскритиковал РФ за бесплатные поставки зерна в Африку: чудовищный цинизм

"Россия в пародии на щедрость предлагает африканским странам 1 млн. тонн зерна. Какой цинизм и презрение к африканским странам, когда мы знаем, что по Черноморскому соглашению на сегодняшний день экспортировано более 30 млн тонн, в основном в наиболее уязвимые страны", - заявил он.

При этом Мишель добавил, что маршруты солидарности, альтернативные маршруты, разработанные ЕС, которые уже позволили экспортировать 40 млн тонн зерна.

"Предлагается 1 млн тонн - как будто это подарок. Это совершенно чудовищный цинизм. С другой стороны, есть те, кто действительно борется за то, чтобы прийти на помощь наиболее хрупкому и уязвимому населению", - заявил глава Совета ЕС.

Зерновое "соглашение"

После выхода из соглашения Россия неоднократно обстреливала украинские порты и зерновые склады, что вызвало волну обвинений со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

При этом российский диктатор Владимир Путин использовал саммит Россия-Африка, проходивший в Санкт-Петербурге в конце июля, чтобы попытаться придать новый импульс связям стран. В частности, он пообещал бесплатно доставить российское зерно в течение ближайших нескольких месяцев шести странам-участницам саммита.

В то же время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что Хараре не испытывает недостатка в продовольствии.

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