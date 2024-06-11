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Мишель хочет отстранить фон дер Ляйен от переговоров о высших должностях в ЕС, - Politico

Фото: Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил исключить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят высшие должности в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Лидерам необходимо договориться о следующих президентах Европейской комиссии, Европейского совета (нынешняя должность Мишеля) и Европейского парламента (хотя парламент голосует за свое собственное руководство), а также о следующем руководителе внешней политики.

Фон дер Ляйен является ведущим кандидатом от Европейской народной партии и рассчитывает на второй срок на посту главы Европейской комиссии.

Противостояние и многолетнее соперничество между Мишелем и фон дер Ляйен играет ключевую роль.

Мишель должен решить, кто сможет присоединиться к ужину с лидерами, учитывая, что встреча 17 июня является неформальным саммитом.

В нескольких европейских столицах считают, что Мишель пытается помешать потенциальному второму сроку главы Еврокомиссии.

"Государства-члены ЕС все больше раздражаются ролью Шарля Мишеля в процессе отбора президента Комиссии, - сказал один дипломат ЕС. - Похоже, что это вызвано чисто личными мотивами".

Некоторые подозревают, что Мишель придумывает схему, чтобы включиться в гонку за высшие должности в качестве следующего главы внешней политики ЕС.

"Есть некоторое раздражение", - сказал другой дипломат о махинациях Мишеля. И это раздражение наблюдается как внутри офиса фон дер Ляйен, так и среди лидеров, сказал второй дипломат.

Нынешняя дилемма беспрецедентна. С тех пор как в 2014 году была принята идея системы ведущих кандидатов, ни один действующий президент Европейской комиссии не собирался баллотироваться на второй срок.

 

Напомним, в ЕС в начале июня прошли выборы в Европарламент, который должен утвердить главы Еврокомиссии. Парламент может проголосовать только после того, как большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Ожидается, что этот процесс завершится на заседании Европейского Совета 27 и 28 июня, где пакет высших должностей, вероятно, будет распределен между доминирующими политическими силами ЕС.

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