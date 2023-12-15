Мишель анонсировал новый саммит ЕС, где обсудят 50 млрд евро для Украины

Лидеры стран Европейского союза проведут саммит, на котором будет обсуждаться предоставление Украине 50 млрд евро. Он состоится в начале 2024 года.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Sky News .

Мишель отметил, что уже 26 из 27 стран поддержали пересмотр бюджета Евросоюза до 2027 года, который предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро. И в начале следующего года будет проведен специальный саммит, чтобы снова обсудить этот вопрос.

По его словам, "предложение очень хорошо сбалансированно", поскольку оно демонстрирует приверженность поддержке Украины и учитывает такие приоритеты, как миграция и оборона.

"Я уверен и оптимистичен, что мы сможем выполнить наше обещание поддержать Украину финансовыми средствами", - добавил Мишель.

50 млрд евро для Украины

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро до 2027 года. Вчера, 14 декабря, лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу в ходе саммита Евросовета.

В итоге Венгрия наложила вето на решение, все остальные 26 стран его поддержали. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение о 50 млрд евро уже принципиально принято. И в январе должно состояться завершение всех юридических процедур.