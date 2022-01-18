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Світу загрожує ера глобальних пандемій, - прем'єр Ізраїлю

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Давос, Вівторок 18 січня 2022 13:52
Світу загрожує ера глобальних пандемій, - прем'єр Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив, що людство може зіткнутися з іншими інфекційними захворюваннями та увійти в еру глобальних пандемій. Це може статися після того, як світ переможе COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

"Навіть якщо COVID-19 зникне, є ймовірність, що ми потім вступимо в еру глобальних пандемій", - припустив він,

Нагадаємо, гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірусна інфекція не зникне у світі ще протягом декількох років.

При цьому американські вчені попереджають, що стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ.

В той час як у Європейському Союзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб - коронавірусу та грипу, яка отримала назву "твіндемія".

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Ізраїль Пандемія коронавірусу
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