Світові ціни на продукти ростуть четвертий місяць поспіль, - ООН

Світові ціни на продовольство зростають четвертий місяць поспіль. Причиною став активний попит на пшеницю і молочну продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФАО - продовольчу і сільськогосподарську організацію ООН.

У листопаді 2021 року індекс продовольчих цін склав 134,4 пункту, досягнувши найвищого рівня з червня 2011 року і на 1,2% перевищивши жовтневий показник. Значення цього індексу виявилося на 27,3% вище, ніж показник листопада 2020 року.

Найбільше підвищення в листопаді продемонстрував індекс цін на молочну продукцію, який в порівнянні з жовтнем виріс на 3,4%.

Світовий імпортний попит на вершкове масло і сухе молоко зберігався на високому рівні через прагнення покупців забезпечити спотові поставки в очікуванні зниження пропозиції на ринках.

Індекс цін на зернові культури в листопаді виріс по відношенню до жовтня на 3,1%. У річному вираженні він збільшився на 23,2%.

Індекс цін на цукор у листопаді був на 1,4% вищим, ніж у жовтні, і майже на 40% перевищив рівень у листопаді 2020 року. Таке зростання було обумовлене підвищенням цін на етанол, незважаючи на це, його стримували великі обсяги поставок з Індії і сприятливі прогнози щодо експорту цукру з Таїланду.

У той же час індекс цін на м'ясо знизився на 0,9%, і це зниження відбувається вже четвертий місяць поспіль. Світові котирування свинини впали через скорочення закупівель Китаєм, ціни на баранину різко знизилися у зв'язку зі збільшенням експортних поставок з Австралії. Ціни на яловичину і м'ясо птиці переважно залишалися на стабільному рівні.