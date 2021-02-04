Світові ціни на продовольство зросли до максимуму з 2014 року

У січні середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО становило 113,3 пунктів, що на 4,3% вище рівня грудня 2020 року. Індекс піднявся до максимального рівня з липня 2014 року.

Про це повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на зернові ФАО в порівнянні з попереднім місяцем виріс на 7,1%, чому сприяло різке підвищення міжнародних цін на кукурудзу, які зросли на 11,2%, перевищивши на 42,3% рівень січня 2020 року. Ціни на пшеницю підвищилися на 6,8% під впливом активного світового попиту.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в січні виріс на 5,8% і досяг самого високого рівня з травня 2012 року.

Індекс цін на цукор ФАО порівняно з груднем виріс на 8,1% на тлі високого світового імпортного попиту.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО виріс на 1,6%, що пояснюється активними закупівлями з боку Китаю напередодні святкування Нового року.

Індекс цін на м'ясо ФАО на 1,0% перевищив грудневий показник, чому сприяв активний світової імпортний попит на м'ясо птиці.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2020 року світові ціни на продовольство досягли максимуму за три роки.

Нагадаємо, за даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.