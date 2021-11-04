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Світові ціни на продовольство продовжили зростання, оновивши десятирічний максимум

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 12:07
Світові ціни на продовольство продовжили зростання, оновивши десятирічний максимум Фото: ціни на продовольство зросли до максимуму за десять років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2021 року світові ціни на продовольчі товари піднялися до нового пікового значення, перевищивши рівень липня 2011 року. Зростання було обумовлене, головним чином, триваючим підвищення світових цін на рослинні масла і зернові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

У жовтні середнє значення індексу продовольчих цін ФАО, склало 133,2 пунктів, що на 3,9% вище в порівнянні з його вересневим рівнем на 31,3% вище в порівнянні з жовтнем 2020 року. Зростання індексу триває вже третій місяць поспіль.

У порівнянні з попереднім місяцем значення індексу цін на зернові ФАО в жовтні зросло на 3,2%, при цьому внаслідок погіршення планів на урожай в основних країнах-експортерах, включаючи Канаду, Російську Федерацію і Сполучені Штати Америки, і зниження пропозиції на глобальних ринках ціни на пшеницю підскочили на 5%.

Значення індексу цін на рослинні олії ФАО в жовтні зросло на 9,6%, досягнувши найвищого рівня за весь час спостереження. Це зростання було обумовлене зростанням котирувань цін пальмової, соєвої, соняшникової та ріпакової олій.

Значення індексу цін на молочну продукцію ФАО зросло на 2,6 пункти в порівнянні з вересневим показником внаслідок активізації світового попиту на вершкове масло, сухе знежирене і сухе незбиране молоко і прагнення покупців забезпечити нарощування запасів.

Середнє значення індексу цін на м'ясо ФАО знизилося на 0,7% в порівнянні з переглянутим вересневим показником; таким чином, зниження цін на цей вид продукції триває вже третій місяць.

Середнє значення індексу цін на цукор ФАО знизилося вперше за шість місяців і виявилося на 1,8% нижче його вересневого рівня.

Світові ціни на продовольство продовжили зростання, оновивши десятирічний максимум

Нагадаємо, у вересні 2021 року в виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 23,1%, у тому числі в межах України - на 18,2%, за межі України - на 37,6%.

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Ціни на продукти
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