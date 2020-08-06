Світові ціни на продовольство перейшли до зростання

Фото: зерно (www.kmu.gov.ua)

Ціни на основний український експорт зростають другий місяць поспіль

Світові ціни на продовольство в липні 2020 року підвищилися. Причому найбільше подорожчали рослинні масла і молочна продукція.

Про це повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО в липні склало 94,2 пункту, що на 1,2% більше, ніж у червні, і майже на 1,0% вище, ніж у липні 2019 року. Ціни на продовольство у світі продовжують зростати другий місяць поспіль.

Індекс цін на рослинні олії ФАО зріс на 7,6% порівняно з його червневим значенням і досяг максимального за останні п'ять місяців рівня.

Значення індексу цін на молочні продукти ФАО збільшилася на 3,5%, причому підвищення цін торкнулося всі вхідні в нього продукти: від вершкового масла і сиру, сухого молока.

Значення індексу цін на зернові ФАО практично не змінилося порівняно з його червневим рівнем: з одного боку, масштабні закупівлі, вироблені Китаєм у Сполучених Штатах Америки, спровокували різке зростання цін на кукурудзу та сорго, з іншого - хороші види на урожай рису в 2020 році призвели до падіння цін на рис. Ціни на пшеницю змінилися незначно на тлі уповільнення торгової активності.

Значення індексу цін на цукор ФАО зросла на 1,4%: обнадійливі дані за обсягом виробництва цукру в Бразилії дозволили лише частково нівелювати наслідки зростання цін на енергоносії.

Липневе значення індексу цін на м'ясо ФАО виявилося на 1,8% нижче, ніж місяць тому, та на 9,2% нижче відповідного періоду минулого року.

Індекс продовольчих цін ФАО використовується для відстеження міжнародних цін на найпопулярніші продовольчі товари.

Як повідомляло РБК-Україна, світові ціни на продовольство в березні 2020 року різко знизилися, головним чином внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19.

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.