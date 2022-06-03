Світові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимуму

Індекс цін на продовольство ФАО склав 157,4 пунктів, що на 0,6% нижче, ніж у квітні.

У той час як індекси цін на молочні продукти, цукор і рослинне масло минулого місяця впали, індекс цін на м'ясо виріс до рекордно високого рівня, а індекс зернових виріс на 2,2%. При цьому пшениця показала зростання на 5,6% в місячному численні. У річному обчисленні ціни на пшеницю зросли на 56,2%.

ФАО заявила, що ціни на пшеницю різко підвищилися через оголошення Індією заборони на експорт, а також через зниження перспектив виробництва в Україні після російського вторгнення.

ФАО очікує, що світове виробництво зернових скоротиться в сезоні 2022/23 вперше за чотири роки. Очікується падіння з рекордного рівня 2021 року на 16 млн тонн до 2,784 млрд тонн.

Згідно з прогнозами, споживання зернових у світі скоротиться у 2022/23 році на 0,1% в порівнянні з рівнем 2021/22 року до 2,788 млрд тонн - перше скорочення за 20 років.