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Світові ціни на продовольство трохи знизилися після історичного максимуму в березні

Фото: ціни на продовольство трохи знизилися в квітні 2022 року (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на продовольство в квітні трохи знизилися після рекордного максимуму в березні. Але глобальна продовольча безпека залишається проблемою через складні ринкові умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство ФАО склав 158,5 пунктів, що на 0,8% нижче, ніж у березні.

"Невелике зниження індексу є довгоочікуваним полегшенням, особливо для країн з низьким рівнем доходу і дефіцитом продовольства, але все ж ціни на продовольство залишаються близькими до своїх недавніх максимумів, відбиваючи напруженість на ринку і створюючи загрозу глобальної продовольчої безпеки для найбільш вразливих верств населення", - сказав головний економіст ФАО Максимо Тореро Каллен.

Хоча в місячному численні він знизився, квітневий індекс був на 29,8% вище, ніж роком раніше, частково через побоювання з приводу наслідків російського вторгнення в Україну.

Індекс цін на зернові агентства впав на 0,7% у квітні після стрибка на 17% у березні. У той час як ціни на кукурудзу впали на 3,0%, ціни на пшеницю зросли на 0,2%. ФАО заявило, що на ціну пшениці впливають блокування портів в Україні і занепокоєння з приводу стану врожаю в Сполучених Штатах. Однак ці побоювання були частково компенсовані більшими поставками з Індії і більш високим, ніж очікувалося, експортом з Росії.

Індекс цін на рослинну олію ФАО у квітні впав на 5,7%, оскільки нормування попиту призвело до зниження цін на пальмову, соняшникову та соєву олії.

Ціни на цукор зросли на 3,3%, індекс цін на м'ясо виріс на 2,2%, індекс цін на молочні продукти додав 0,9%.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пунктів, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.

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Ціни на продукти