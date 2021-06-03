Світові ціни на продовольство за рік зросли майже на 40%

Як наголошується в повідомленні, цей травневий приріст є найбільшим місячним приростом з жовтня 2010 року. Настільки різке зростання, зафіксоване в травні, обумовлене стрибком цін на масла, цукор і зернові на тлі деякого зростання цін на м'ясо-молочну продукцію.

Значення індексу ФАО зростає вже дванадцять місяців поспіль, досягнувши свого найвищого рівня з вересня 2011 року, при цьому воно всього на 7,6% нижче пікового значення в 137,6 пунктів, яке було досягнуто в лютому 2011 року.

У травні середнє значення індексу цін на зернові ФАО склало 133,1 пунктів, що на 6,0% вище квітневого показника і на 36,6% вище рівня травня 2020 року.

Середнє значення індексу цін на рослинні олії ФАО в травні склало 174,7 пунктів, показавши приріст 7,8% в порівнянні з попереднім місяцем. При цьому зростання даного індексу триває дванадцятий місяць поспіль.

Середнє значення індексу цін на м'ясо ФАО склало в травні 105,0 пунктів, що на 2,2% вище квітневого значення. Динаміка зростання зберігається восьмий місяць, при цьому індекс виріс на 10% в порівнянні з рівнем минулого року, але все ще майже на 12% нижче максимального рівня серпня 2014 року.

Середнє значення індексу цін на молочну продукцію ФАО в травні склало 120,8 пунктів, що на 1,5% вище його квітневого рівня; таким чином. Зростання даного індексу триває вже рік, в результаті чого його значення виявилося на 28% вище, ніж рік тому.

Середнє значення індексу цін на цукор ФАО склало в травні 106,7 пунктів, що на 6,8% вище його квітневого значення. При цьому зростання продовжилося другий місяць поспіль, і індекс досяг найвищого рівня з березня 2017 року.