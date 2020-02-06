Світові ціни на продовольство за рік зросли більш ніж на 10%

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Ціни підвищуються на більшість видів продовольства

Індекс продовольчих цін ФАО (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН) у січні 2020 року склав 182,5 пункту, що майже на 1,3 пункту (0,7%) вище показників грудня і на 11,3% вище показника за відповідний період минулого року. Про це повідомляється на сайті організації.

Як зазначають у ФАО, таким чином, за підсумками січня тенденція до зростання значення Індексу триває вже четвертий місяць поспіль. Основною причиною зростання стало подальше зміцнення цін на рослинні олії, цукор і, частково, на зернові та молочну продукцію на тлі значного падіння цін на різні види м'яса.

Середнє значення Індексу цін на зернові ФАО склало в січні майже 169,2 пункти, що на 4,8 пункти (2,9%) вище його грудневого значення, досягнувши самого високого рівня з травня 2018 року.

Середнє значення Індексу цін на рослинні олії ФАО в січні склало 176,3 пункту, що на 11,6 пункту (або 7,0%) вище рівня грудня і є найвищим показником за останні три роки.

Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО склало в січні 200,6 пункту, що на 1,8 пункту (0,9%) нижче рівня грудня. На поточному рівні значення індексу виявилося на 18,5 пункту (10,2%) вище рівня відповідного періоду минулого року.

Середнє значення Індексу цін на м'ясо ФАО склало в січні 182,5 пункту, що на 7,5 пункту (4,0%) нижче його грудневого значення і, таким чином, його зниження триває вже одинадцять місяців поспіль.

Середнє значення Індексу цін на цукор ФАО склало в січні 200,7 пункту, що на 10,4 пункту (5,5%) вище його значення грудневого; після чотирьох місяців безперервного зростання ціни на цукор досягли самого високого рівня з грудня 2017 року.

Індекс продовольчих цін ФАО - це показник зміни за місяць міжнародних цін на кошик продовольчих сировинних товарів (зернові, рослинні масла, молочну продукцію, м'ясо та цукор). Індекс розраховується на основі середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп, зважених з урахуванням середнього показника частки кожної групи в експорті.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

За даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.